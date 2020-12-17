Почти 40 лет мужчина просидел за решеткой из-за лжи свидетеля

Уолтер Форбс сидел в тюрьме почти 40 лет. Фото: CNN

В США в штате Мичиган из тюрьмы освободили 63-летнего Уолтера Форбса, которого приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Он находился за решеткой более 37 лет.

Об этом сообщили в CNN.

Его осудили в 1983 году за поджог и убийство. Но в феврале 2020 ключевой свидетель Аннис Кеннебрю отказалась от своих показаний.

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Дело началась в 1982 году. Форбс разогнал драку в баре. На следующий день один из участников драки Деннис Холл 4 раза выстрелил в Форбса. Позже Холл погиб из-за умышленного поджога.

На суде свидетель заявила, что видела как Форбс с 2-мя мужчинами нес канистру с бензином и обливал им дом.

Спустя 34 года после суда, Кеннебрю призналась, что солгала при показаниях. По ее словам, она обвинила Форбса за того, что ее запугали двое мужчин. Они угрожали ее семье.

Теперь же свободный Форбс планирует навестить свою 94-летнюю мать и наверстать упущенное.

35 тыс. американских заключенных подали заявления на выплату по безработице из фонда помощи пострадавшим от локдауну. Серийные убийцы и приговорены к пожизненным срокам могли получить почти $ 1 млрд.