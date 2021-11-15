Помог некролог: грабителя банка нашли через 52 года после преступления

В мае 2021 года Конрад умер от рака легких. Фото: pixabay.com

В штате Огайо раскрыли ограбление банка в Кливленде 52-летней давности.

Тогда кассир банка украл $215 тыс. и сбежал в другой город, пишет CNN. При жизни вора так и не поймали.

"Ограбление произошло в июле 1969-го. Кассир 20-летний Теодор Джон Конрад в конце рабочего дня вышел с пакетом наличности, которая сейчас эквивалентна $1,7 млн. Накануне он хвастался друзьям тем, как легко было бы взять деньги. Рассказывал, что планирует это сделать", - говорится в сообщении.

Кражу заметили лишь через два дня, когда в понедельник Конрад не явился на работу. За год до ограбления парень увлекался фильмом "Афера Томаса Крауна", в котором речь шла об ограблении банка миллионером. Конрада 50 лет искали по всей стране: в Вашингтоне, Калифорнии, Техасе, на Гавайях. Его делу посвящали телепрограммы.

Дело оставалось нераскрытым до прошлой недели. Оказалось, что с 1970 года спокойно Конрад жил в пригороде Бостона под вымышленным именем Томаса Рэндела. Он жил неподалеку от места, где снимали его любимый фильм про ограбление.

Грабителя разоблачили с помощью некролога в газете. Следователи сопоставили документы, которые Конрад заполнял в 60-х, с документами Рэндела. В частности о банкротстве в Федеральный суд Бостона в 2014 году.

В мае 2021 года Конрад умер от рака легких. На момент смерти ему был 71 год. Одним из следователей был Питер Дж. Эллиотт, унаследовавший дело от своего отца. Тот продолжал искать грабителя до самой смерти в 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кусок колбасы помог полиции раскрыть дело 9-летней давности

В США после 49 лет расследования закрыли дело о смерти подростка в штате Массачусетс. Убийцей оказался приближенный к его семье католический священник, но привлечь его к ответственности не удалось. В день, когда выдали ордер на арест, священник скончался в больнице.