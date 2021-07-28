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среда, 28 июля 2021 15:15

Вооружен и на электросамокате: преступник украл драгоценностей на €2 млн

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Вооружен и на электросамокате: преступник украл драгоценностей на €2 млн
Ювелирный магазин ограбил мужчина на самокате. Фото: leparisien.fr

В Париже, Франция, неизвестный ограбил ювелирный магазин Chaumet. Драгоценностей вынес на €2 млн.

Об этом сообщило издание leParisien.

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Мужчина был вооружен пистолетом. В ювелирный магазин он подъехал на электросамокате около 17:10 по местному времени.

Преступник ворвался в магазин и, угрожая оружием, забрал украшения и скрылся.

Полиция Парижа начала расследование по факту ограбления.

В США, в Техасе, женщину ограбили во время онлайн-встречи с коллегами по работе в Zoom. Сотрудники с ужасом наблюдали, как разыскиваемый подозреваемый в убийстве угрожал ей пистолетом, когда ворвался в дом.

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