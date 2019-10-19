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суббота, 19 октября 2019 17:55

"Волна была 5-метровая", - сообщили детали трагедии в России

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&quot;Волна была 5-метровая&quot;, - сообщили детали трагедии в России
Вода, хлынувшая ночью, потопила спящих. Фото: Life shot

В результате прорыва дамбы в Красноярском крае 19 октября погибли 12 человек.

Прорыв технологической дамбы на золотодобывающем руднике на реке Сейба в Красноярском крае, произошел из-за обилия воды, сообщает Interessant.

Причиной этого стали обильные осадки в регионе. Прорвало по цепочке сразу три дамбы на Сейбе - одну за другой.

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По данным Telegram-канала Life shot, дамба нигде не была официально зарегистрирована. Трагедия произошла в результате износа тела плотины. В зоне риска могло находиться до 80 человек

"Волна была высотой в четыре-пять метров. Летели глина, камни и грязь", - рассказали местные жители.

В результате прорыва дамбы оказались смыты как минимум два вагончика, в которых жили по меньшей мере 18 золотоискателей.

Уже известно о 12 погибших. По разным данным от 13 до 15 человек считаются пропавшими без вести. 14 работников рудника получили травмы. Их состояние оценивают как легкий и средний.

Событие произошло в поселке Щетинково утром в субботу, у 6:00. Вода затопила два общежития рабочих-вахтовиков, работающих на золотодобывающей артели.

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