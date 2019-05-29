Волкер: Венгрия делает ошибку относительно Украины

Волкер: "Венгрия делает ошибку, используя НАТО как инструмент давления на Украину". Фото: ВВС

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Венгрия делает ошибку, используя НАТО для давления на Украину в языковом вопросе.

"Я считаю, что Венгрия делает ошибку, используя НАТО как инструмент давления на этот вопрос. Перед Украиной стоят важные внешние вызовы – вторжение и оккупация Россией. Это то, что должно беспокоить каждого члена НАТО, включая Венгрию. И я думаю, блокировки встреч комиссии "НАТО – Украина" являются ошибкой, хотя я поддерживаю переговоры и решение вопроса относительно языка венгерского меньшинства в Украине", – сказал Волкер, сообщает Громадське.

Он выразил надежду, что президент Владимир Зеленский сумеет разрешить вопрос с блокировкой Венгрией заседания комиссии "НАТО – Украина".

Как сообщалось, Владимир Зеленский во время встречи с президентом Венгрии Яношем Адером заявил, что он надеется на возобновление поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины со стороны Будапешта.

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Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Венгрии после принятие "языкового закона" заявило, что надеются на решение "проблемных вопросов" новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, стало известно, что глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "неприемлемым" принятый 25 апреля Верховной Радой закон об украинском языке.