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среда, 02 июня 2021 14:42

Волкер лоббирует интересы "Северного потока-2" - Зеркаль

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Волкер лоббирует интересы &quot;Северного потока-2&quot; - Зеркаль
Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер теперь лоббирует интересы "Северного потока-2". Фото: hromadske.radio

Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, занимаший эту должность более двух лет, сейчас лоббирует российской газопровод "Северный поток-2".

Об этом рассказала советник министра энергетики, бывший заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью "Европейской правде".

Зеркаль прокомментировала смену политического курса Волкера с поддержки Украины на продвижение интересов России.

"Наверное, до того момента, как все увидели, что он работает на лоббистскую компанию, которая представляет "Северный поток-2" и задались вопросом: а что он делал в Украине?", - сказала экс-заместитель министра иностранных дел Украины относительно проукраинских взглядов, которые ранее демонстрировал Курт Волкер.

А продолжат ли США санкции против российского газопровода, зависит от конкретных факторов.

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"Нет инструментов для введения моратория на "Северный поток". Это все зависит, на мой взгляд, от результатов встречи Путина и Байдена. Достройку могут остановить только санкции", - пояснила Елена Зеркаль.

Советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль написала заявление об увольнении.

Такое решение она приняла после увольнения Андрея Коболева и назначения главой компании Юрия Витренко.

1 июня в Минэнерго сообщили, что экс-заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль стала советником министра энергетики.

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Дата
02
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