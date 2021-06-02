Бывшая заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль стала советницей главы Минэнерго

Зеркаль стала советником главы Минэнерго. Фото: РБК

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль стала советником министра энергетики.

В этой должности она уже приняла участие во встрече министра энергетики Германа Галущенко и замминистра по евроинтеграции Ярослава Демченкова с комиссаром ЕС по энергетике Кадри Симсон, сообщает Минэнерго.

Стороны обсудили стратегическое партнерство Украины и ЕС, интеграцию объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины в европейскую ENTSO-E, обязательства страны проводить реформы в энергетике и газопровод "Северный Поток-2".

"Еврокомиссар Кадри Симсон подтвердила, что позиция европейской стороны неизменна в этом вопросе: "Северный поток-2" не выполняет функцию диверсификации поставок газа, ЕС не поддерживает реализацию этого проекта", - говорится в сообщении.

"С этой недели буду совещательный голос в министерстве энергетики. Рада, что у руля министерства пришли люди, готовые обсуждать сложные проблемы и решения, которые предусматривают кропотливую работу. Окно возможностей для Украины стремительно закрывается, я буду стараться это донести на всех возможных уровнях", - сообщила Зеркаль.

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Советником главы правления Нафтогаза стала бывшая народный депутат восьмого созыва от "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук. Бывшая заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль ушла из компании. Она была советником председателя правления.