Vogue прокомментировал скандальную обложку с вице-президентом США Харрис

Главная редакторка американского журнала Vogue Анна Винтур ответила на критику скандальной обложки февральского номера издания с вицепрезиденткою США Камалой Харрис.

Она дала комментарий в подкасте The New York Times, сообщил The Guardian.

По словам Винтур, издание хотело показать успех Харрис.

"Мы хотели лишь отдать должное удивительной победе избранной вице-президентки Камале Харрис, показать важность этого момента в истории Америки и его важность для всех женщин мира с не белым цветом кожи", - пояснила Винтур.

По мнению редакторки, снимки сделанные Vogue отражают успешную карьеру и силу женщины на фоне пандемии коронавируса.

Некоторые же пользователи сети уверены, что снимки размыли намеренно, чтобы цвет кожи Харрис казался светлее.

Vice President-elect @KamalaHarris is our February cover star!



Making history was the first step. Now Harris has an even more monumental task: to help heal a fractured America—and lead it out of crisis. Read the full profile: https://t.co/W5BQPTH7AU pic.twitter.com/OCFvVqTlOk