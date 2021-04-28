Военный катер США впервые с 2008 года вошел в Черное море: Кремль отреагировал и отправил на обучение крейсер

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Просмотров: 378
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
Просмотров: 531
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
2 Просмотров: 513
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1719
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Просмотров: 405
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
1 Просмотров: 2043
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Просмотров: 900
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 450
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Просмотров: 1287
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 2898
Фото
Все фото
4
3
9
3
4
&quot;Погребальные костры горят круглосуточно&quot; - в Индии за три дня миллион инфицированных
"Погребальные костры горят круглосуточно" - в Индии за три дня миллион инфицированных
Bloomberg составил рейтинг стран, которые лучше всех справляются с коронавирусом
Bloomberg составил рейтинг стран, которые лучше всех справляются с коронавирусом
&quot;Розовое суперлуние&quot;: показали фото необычной Луны с разных уголков мира
"Розовое суперлуние": показали фото необычной Луны с разных уголков мира
Женщина голышом покоряет скалы
Женщина голышом покоряет скалы
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
Видео
Все видео
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Китайским СМИ запретили писать о победительнице "Оскара" этого года
Китайским СМИ запретили писать о победительнице "Оскара" этого года
Перед гибелью экипаж судна записал на видео песню "Прощай"
Перед гибелью экипаж судна записал на видео песню "Прощай"
Глава Еврокомиссии обиделась, что ей не хватило стула на встрече с Эрдоганом
Глава Еврокомиссии обиделась, что ей не хватило стула на встрече с Эрдоганом
В Беларуси показали "признание" группы, что якобы планировала убийство Лукашенко
В Беларуси показали "признание" группы, что якобы планировала убийство Лукашенко
Интервью
1/5
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
2 Просмотров: 513
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1719
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 450
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 306
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 729
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 1098
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
среда, 28 апреля 2021 00:57

Военный катер США впервые с 2008 года вошел в Черное море: Кремль отреагировал и отправил на обучение крейсер

  Комментировать
Военный катер США впервые с 2008 года вошел в Черное море: Кремль отреагировал и отправил на обучение крейсер
Hamilton вошел в Черное море. Фото: Reuters

В Черное море вошел патрульный катер Соединенных Штатов Америки.

Судно Legend USCGC Hamilton помогать партнерам и союзникам США в Черноморском регионе, сообщила пресс-служба Шестого флота США в Twitter ..

Катер береговой охраны вошел в Черное море впервые за последние 12 лет.

В Российской Федерации быстро отреагировали на визит американского судна. В ответ Россия направила в Черное море ракетный крейсер под названием "Москва".

Совместно с Морской авиацией и кораблями Черноморского флота крейсер "Москва" проведет боевые учения. Для других кораблей на время тренировок закроют прилегающую акваторию.

В Черноморском флоте страны-агрессорки добавили, что состоятся артиллерийские и зенитные стрельбы по морским целям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия не вывела из Черного моря два десантных корабля Северного флота

С вечера субботы, 24 апреля, Россия приостанавливает право на мирный проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Военный катер США впервые с 2008 года вошел в Черное море: Кремль отреагировал и отправил на обучение крейсер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Опубликовали секретные документы о Чернобыльской катастрофе
Опубликовали секретные документы о Чернобыльской катастрофе
21
 Просмотров: 6102
Кем оказался киллер, который расстрелял мужчину на глазах у ребенка
Кем оказался киллер, который расстрелял мужчину на глазах у ребенка
3
 Просмотров: 5985
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 1 Просмотров: 5742
&quot;Тревожный сигнал&quot; - в Кремле отреагировали на заявление Зеленского
"Тревожный сигнал" - в Кремле отреагировали на заявление Зеленского 1 Просмотров: 5544
Земля или деньги: обнародовали решение о бесплатных 2 га для каждого украинца
Земля или деньги: обнародовали решение о бесплатных 2 га для каждого украинца Просмотров: 3942
Мир
Белоруса задержали из-за бело-красной коробки от телевизора на балконе
Белоруса задержали из-за бело-красной коробки от телевизора на балконе Просмотров: 207
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
 2 Просмотров: 837
Неизвестные подожгли поместье основателя PornHub
Неизвестные подожгли поместье основателя PornHub Просмотров: 261
100 дней Байдена во главе США: американцы назвали ошибки президента
100 дней Байдена во главе США: американцы назвали ошибки президента Просмотров: 279
Вакцинация от коронавируса: мир вышел на новую отметку
Вакцинация от коронавируса: мир вышел на новую отметку Просмотров: 153
Больше всего комментируют
5
"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
5
"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети
4
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
3
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
2
На Донбассе подорвался грузовик ВСУ. Есть потери
Голосов: 505
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть