Военный катер США впервые с 2008 года вошел в Черное море: Кремль отреагировал и отправил на обучение крейсер

В Черное море вошел патрульный катер Соединенных Штатов Америки.
Судно Legend USCGC Hamilton помогать партнерам и союзникам США в Черноморском регионе, сообщила пресс-служба Шестого флота США в Twitter ..
Катер береговой охраны вошел в Черное море впервые за последние 12 лет.
В Российской Федерации быстро отреагировали на визит американского судна. В ответ Россия направила в Черное море ракетный крейсер под названием "Москва".
Совместно с Морской авиацией и кораблями Черноморского флота крейсер "Москва" проведет боевые учения. Для других кораблей на время тренировок закроют прилегающую акваторию.
В Черноморском флоте страны-агрессорки добавили, что состоятся артиллерийские и зенитные стрельбы по морским целям.
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С вечера субботы, 24 апреля, Россия приостанавливает право на мирный проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря.
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