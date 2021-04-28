Военный катер США впервые с 2008 года вошел в Черное море: Кремль отреагировал и отправил на обучение крейсер

Hamilton вошел в Черное море. Фото: Reuters

В Черное море вошел патрульный катер Соединенных Штатов Америки.

Судно Legend USCGC Hamilton помогать партнерам и союзникам США в Черноморском регионе, сообщила пресс-служба Шестого флота США в Twitter ..

Катер береговой охраны вошел в Черное море впервые за последние 12 лет.

В Российской Федерации быстро отреагировали на визит американского судна. В ответ Россия направила в Черное море ракетный крейсер под названием "Москва".

Совместно с Морской авиацией и кораблями Черноморского флота крейсер "Москва" проведет боевые учения. Для других кораблей на время тренировок закроют прилегающую акваторию.

В Черноморском флоте страны-агрессорки добавили, что состоятся артиллерийские и зенитные стрельбы по морским целям.

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С вечера субботы, 24 апреля, Россия приостанавливает право на мирный проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря.