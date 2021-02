Военные ввели в столицу танки и стреляют по людям боевыми патронами

В Мьянме на фоне захвата власти отключили интернет, стреляли по протестующим боевыми патронами, позже на улицах заметили танки.

Подробностями поделилось издание Aljazeera.

Вечером воскресенья, 14 февраля, танки появились на улицах крупных городов. На утро понедельника, 15 февраля, в Янгон пригнали дополнительную спецтехнику и 4 водомета.

Митингующие решили объявить забастовку. В стране остановились заводы, фабрики, госпредприятия, парализована работа отдельных участков железнодорожных путей.

Armored vehicles and army trucks rolled around might night in Yangon after recent military coup, while people organized self-defense group protecting own security. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/KlIDIap79Y