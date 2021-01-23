Военные, охранявшие Капитолий, массово болеют Covid-19: сотни случаев

Военные, охранявшие Капитолий, массово заболели Covid-19. Фото: Reuters

Среди военнослужащих Национальной гвардии США, охранявших Капитолий после беспорядков, произошла вспышка коронавируса.

Уже сотни больных и тех, кто находится на карантине, сообщает агентство Politico со ссылкой на источники в Нацгвардии.

Руководство Нацгвардии США официально отказалось предоставить количество инфицированных среди военных, которые были привлечены к охране Капитолия.

В Сенате уже начали расследовать эту проблему, уделяя особое внимание тому, как Нацгвардия вводит меры по противодействию коронавирусу. Сенаторы считают, что размещение военных в переполненных заведениях создало опасность распространения коронавируса.

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Напомним, 6 января в Вашингтоне произошли беспорядки, которые переросли во вторжение в помещения Капитолия. Для подавления беспорядков и защиты Капитолия в Вашингтон перебросили тысячи военнослужащих Нацгвардии. Там они были до инаугурации Джо Байдена.