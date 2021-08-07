Военные Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС

ЦАХАЛ нанес ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа. Фото: AP / Халил Хамра

Израильские военные самолеты нанесли удар по ряду мест в секторе Газа в субботу вечером в ответ на волну нападений ракет, запущенных на Израиль с прибрежного анклава днем ​​ранее, сообщили военные.

Об этом со ссылкой на Twitter Армии обороны Израиля сообщает The Times of Israel.

"В ответ на постоянные запуски пидпальних шаров из Газы в Израиль сегодня мы только нанесли удар по военному комплексу ХАМАС и площадки для запуска ракет. Место запуска ракеты находилось в гражданской зоне, еще раз подчеркивало, как ХАМАС угрожает палестинским мирным жителям", - сообщили в Twitter Армии обороны Израиля вечером 6 августа.

ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по лагерю и позиции для запуска ракет на в секторе Газа, принадлежащий ХАМАС, добавив, что "продолжит отвечать ударами на попытки террора со стороны Газы".

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Жители палестинского анклава и израильских общин вблизи границы сообщили, что слышали взрывы в северном секторе Газа.

Палестинские СМИ сообщают, что члены ХАМАС стреляли из пулеметов в сторону израильской авиации над сектором Газа.

Авиаудары произошли после того, как по меньшей мере четыре пожара разгорелись на юге Израиля воздушными шарами с воспалительными устройствами, которые были запущены из Газы, управляемое ХАМАС, в пятницу.

4 июля израильские ВВС нанесли серию авиаударов по различным объектам палестинских группировок в секторе Газа. Об этом в субботу, 3 июля, сообщила палестинская радиостанция Саут Аль-Акса. По данным израильских СМИ, авиаудары стали ответом на запуск шаров со взрывчаткой из сектора Газа в сторону израильских городов.