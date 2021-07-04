Израиль обстрелял Сектор Газа

Цели располагались в северной и центральной частях сектора Газа. Фото: Reuters

Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по различным объектам палестинских группировок в секторе Газа. Об этом в субботу, 3 июля, сообщила палестинская радиостанция Саут Аль-Акса.

По данным израильских СМИ, авиаудары стали ответом на запуск шаров со взрывчаткой из сектора Газа в сторону израильских городов.

Отмечается, что цели располагались в северной и центральной частях сектора Газа.

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16 июня военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам в Секторе Газа. Истребители атаковали военные комплексы ХАМАС.