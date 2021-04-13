Воду с аварийной АЭС "Фукусима" позволили спустить в океан

Воду с "Фукусимы" спустят в океан. Фото: Reuters

Власти Японии разрешили сбросить очищенную от радиоактивных частиц воду с АЭС "Фукусима-1" в океан.

В Японии решили, что после очистки вода не будет нести никакой угрозы как для людей, так и для окружающей среды, несмотря на опасения местных рыбаков и соседних стран - КНР и Южной Кореи, передает Kyodo.

Эту воду использовали для охлаждения расплавленного топлива, а также загрязненных с дождевых и грунтовых вод.

Для очистки воды применят технологию ALPS. С помощью данной системы удалят большинство радиоактивных веществ, включая стронций и цезий, но оставляет тритий, который в низкой концентрации мало угрожает здоровью человека. Воду будут разбавлять до тех пор, пока концентрация трития не снизится до 1,5 тыс. беккерелей на литр - это в семь раз ниже норм, допустимых ВОЗ. За процессом будут следить МАГАТЭ и третьи стороны. Из-за подготовки и проверок сброс начнется не раньше, чем через два года.

Более 1,25 миллиона тонн воды хранится в резервуарах на территории АЭС "Фукусима". Оператор электростанции Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. опасается, что накопительные мощности иссякнут уже осенью следующего года.

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Авария на АЭС Фукусима-1 — радиационная авария максимального, 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий (INES), начавшаяся в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Затопление подвальных помещений, где располагались распределительные устройства, резервные генераторы и батареи, привело к полному обесточиванию станции и отказу систем аварийного охлаждения.