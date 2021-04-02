Во время заседания парламента онлайн в кадре появилась голая жена политика

Кадр из видео-конференции / Newsflash

Во время онлайн-заседание парламента через Zoom в ЮАР жена одного из политиков появилась обнаженной в кадре. Политик извинился за неприятную ситуацию.

Инкос Ксолил Ндеву, член Национальной палаты традиционных лидеров, объединяющий 23-х традиционных лидеров, рассказывал о случаях смерти от COVID-19 в провинции Восточный Кейп. В этот момент его жена внезапно появилась позади него гола. Видео широко распространили в соцсетях. Об этом пишет Daily Star.

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Шокированные коллеги Инкос смеются, когда председатель комитета Фейт Мутамби быстро вмешивается.

"Инкос, человек позади тебя не одета, как следует. Мы все видим. Пожалуйста, ты сказал ей, что ты на сборах? То, что мы наблюдаем, очень беспокоит. Каждый раз, когда встречаемся с вами, видим эти ненужные картинки. Вы в прямом эфире по телевидению", - сказал Мутамби.

Тогда Инкос закрывает лицо руками и извиняется: "Мне очень жаль. Я сфокусировался на камере, а не на том, что позади меня. Мне так неловко".

"Эта технология Zoom является новой для нас, и нас никогда не учили. Наши дома не построены так, чтобы могли сохранять конфиденциальность во время этих встреч", - пояснил на следующий день политик.

Инкос пояснил, что собрание началось около 19:00 и должны были закончиться до 22.00, но затянулись, поэтому перебрался в спальню. Жена зашла в ванну и не знала, что у него видео-конференция.

Глава Национальной палаты традиционных лидеров Икос Сифо Махлангу призвал граждан не публиковать отснятый материал в интернете. Он говорит, что распространение таких откровенных материалов, унижающих достоинство пострадавших сторон и их семей, не говорит о сострадании и человечности, к которым привыкли южноафриканцы.