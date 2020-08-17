Во время протестов в Беларуси погибли по меньшей мере 5 человек - правозащитники

Александру Вихору отказали в предоставлении медицинской помощи - правозащитники. Фото: tut.by

После протестов в Беларуси меньшей мере пять человек погибли.

Еще семь человек госпитолизувалы в критическом состоянии. Об этом говорится в отчете правозащитного общественного объединения "Зьвяно", передает белорусская служба "Радио Свобода".

Данный отчет посвящен нарушением прав человека на протестах в Беларуси в период с 7 по 14 августа. Правозащитники нашли в больницах Минска 120 человек, госпитализированных после протестов, и пообщались с 30 из них.

"Официально власти подтвердили гибель на протесте только одного протестующего, Александра Тарайковського, ствержуючы, что он погиб от взрыва устройства, держал в руках. Впоследствии Associated Press опубликовали видео, из которого видно, что взрыва не было - Александра застрелили силовики", - говорится в сообщении.

"25-летнему Александру Вихрю из Гомеля, который умер вскоре после задержания, отказали в предоставлении медицинской помощи. По этому поводу, как и о гибели Тарайковського, не проводилось расследование, судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти проводить отказались", - рассказала председатель правления организации Татьяна Гацюра-Яворская.

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Имена еще трех погибших, о которых известно правозащитникам, не указываются.

Правозащитникам удалось выяснить, что людям, которых госпитализировали с переломами рук, ребер, ранениями глаза и другими травмами, которые нуждаются в немедленной помощи, она предоставлялась через 6-12 часов.

"Большинство пострадавших говорят, что были задержаны безосновательно и подверглись жестоким побоям дубинками во время задержания, в автозаках и уже в участках. Многие люди получили травмы и ожоги от взрывов светошумовых гранат, которые бросали непосредственно у людей или близко к ним, хотя протестующие не были вооруженные и не атаковали силовиков ", - говорится в сообщении.

Люди заявляют, что не имели доступа к адвокату. Многих отпустили в "быстрые" только после подписания протокола, в котором те признают, что оказывали сопротивление стражам порядка и участвовали в несанкционированном мероприятии.

Как отмечается, людям угрожали уголовным делам в случае подачи заявления о чрезмерном применении силы и пытки.

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