Во время протестов убили более 220 демонстрантов

В Мьянме продолжаются массовые акции протеста. С начала захвата власти военными погибли по меньшей мере 224 демонстранта.

Число арестованных в ходе многочисленных акций возросло до 2258 человек, передает Reuters.

Тысячи протестующих прошли маршем в Натмауке, где родился национальный герой Аун Сан. Акции протеста не утихают и в других городах Мьянмы.

Фото: Reuters

Силовики продолжают убивать и задерживать протестующих. Чтобы помешать демонстрантам, власти приняли решение ограничить доступ в интернет.

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Утром 1 февраля военные захватили власть в Мьянме — стране, ранее известной как Бирма. Они арестовали фактическую лидера страны Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других гражданских руководителей. Ввели чрезвычайное положение сроком на год. Лидеры западных стран осудили переворот. Действия силовиков вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. В ходе акций гибнут мужчины, женщины и дети.