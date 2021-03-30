Во время похорон президента погибли 45 человек

Во время похорон Джона Магуфули умерли 45 человек. Фото: Reuters

Во время церемонии прощания с президентом Танзании Джоном Магуфули, который умер 17 марта из-за проблем с сердцем, погибли 45 человек и получили травмы еще 37.

Подробностями поделилось издание The Citizen.

Произошла масштабная давка, когда люди прорывались к гробу покойного президента, чтобы с ним попрощаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От Covid-19 умер 100-летний ветеран, который собрал $21 млн на борьбу с коронавирусом

"Люди пришли, чтобы выразить свою любовь к покойному лидеру, но их оказалось очень много, и некоторые потеряли терпение и попытались окольными путями пробраться на стадион", - прокомментировал полицейский.

Официальной причиной смерти Магуфули считают сердечный приступ. Однако оппозиция Танзании утверждает, что в больницу политика госпитализировали с коронавирусом, существование которого президент отрицал.

Джон Магуфули отрицал наличие в стране Covid-19, призвал не носить маски и лечиться с помощью молитвы. Подчеркивал, что Танзания не будет закупать вакцины.