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среда, 25 декабря 2019 14:50

Во Франции в день Рождества произошел транспортный коллапс

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Во Франции в день Рождества произошел транспортный коллапс
Из-за забастовок во Франции закрыли метро и отменили почти все пригородные поезда и автобусы. Фото: turotvet.com

Во Франции в день Рождества 25 декабря из-за забастовки в Париже закрыли все линии метро и отменили почти все пригородные поезда и автобусы.

Так с поездов дальнего следования в этот день курсирует только один из шести, сообщает RFI.

Забастовки против запланированной пенсионной реформы продолжаются с 5 декабря. Президент Эммануэль Макрон предлагал объявить "рождественское перемирие", однако митингующие не согласились.

Из-за массовых акций протеста тысячи французов столкнулись с трудностями доезда домой накануне Рождества. Так национальный железнодорожный оператор Франции SNCF сообщил об отмене до 40% скоростных поездов. Также отменено до 20% региональных поездов. Количество машинистов поездов SNCF, которые участвуют в забастовках, составила чуть менее 50%.

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Забастовки в Париже спровоцировала пенсионная реформа. Президент Макрон хочет заменить сложную пенсионную систему единой системой, основанной на баллах, при которой каждый пенсионер имеет равные права на каждый внесенный евро. Новые переговоры профсоюзов с правительством на эту тему должны состояться 7 января.

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Дата
25
декабря

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