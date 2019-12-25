Во Франции в день Рождества произошел транспортный коллапс

Из-за забастовок во Франции закрыли метро и отменили почти все пригородные поезда и автобусы. Фото: turotvet.com

Во Франции в день Рождества 25 декабря из-за забастовки в Париже закрыли все линии метро и отменили почти все пригородные поезда и автобусы.

Так с поездов дальнего следования в этот день курсирует только один из шести, сообщает RFI.

Забастовки против запланированной пенсионной реформы продолжаются с 5 декабря. Президент Эммануэль Макрон предлагал объявить "рождественское перемирие", однако митингующие не согласились.

Из-за массовых акций протеста тысячи французов столкнулись с трудностями доезда домой накануне Рождества. Так национальный железнодорожный оператор Франции SNCF сообщил об отмене до 40% скоростных поездов. Также отменено до 20% региональных поездов. Количество машинистов поездов SNCF, которые участвуют в забастовках, составила чуть менее 50%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Христиане западного обряда празднуют Рождество

Забастовки в Париже спровоцировала пенсионная реформа. Президент Макрон хочет заменить сложную пенсионную систему единой системой, основанной на баллах, при которой каждый пенсионер имеет равные права на каждый внесенный евро. Новые переговоры профсоюзов с правительством на эту тему должны состояться 7 января.