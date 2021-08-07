Во Франции продолжаются протесты против вакцинации

Фото: Reuters

Во Франции четвертую субботу подряд противники санитарных пропусков и обязательной вакцинации вышли на акции протеста. Об этом сообщает RFI.

Демонстрации заявлены в более чем 150 французских города. В Париже объявлено сразу о четырех демонстрациях.

В связи с протестами в Париже мобилизованы примерно три тысячи полицейских и жандармов. Противники санпропусков считают, что власти нарушают основные права не прошедших вакцинацию граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В какие страны могут поехать вакцинированные украинцы: список

В Украине впервые вакцинировали детей против коронавируса.