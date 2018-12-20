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четверг, 20 декабря 2018 20:05

Во Франции погиб один из лидеров "желтых жилетов"

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Во Франции погиб один из лидеров &quot;желтых жилетов&quot;
Во Франции погиб местный лидер "желтых жилетов". Фото: Эспрессо

Во Франции погиб местный лидер "желтых жилетов".

Мужчина попал под грузовик во время блокирования движения. Об этом сообщает AP.

Таким образом, число погибших в результате протестов возросло до девяти человек. Восемь других также умерли в основном из-за дорожно-транспортные происшествия.

Кроме того, в результате протестов "желтых жилетов" тысячи людей получили ранения. Также различные повреждения получили около сотни французских полицейских.

Из-за протестов очень сильно пострадал Париж, за месяц "желтые жилеты" нанесли миллионные убытки городу.

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Движение получило название gilets jaines - "желтые жилеты", поскольку все митингующие выходят на протесты в люминесцентных желтых жилетах, спецодежде дорожных коммунальных служб. В gilets jaunes нет лидера, с которым можно вести переговоры, активисты формируются в группы через соцсети. Это движение - настоящий вызов для власти, ведь он абсолютно непредсказуемым. Почти о каждой из акций организаторы не сообщили заранее, а следовательно органы безопасности не знают, сколько протестующих, когда и где именно выйдут на улицы.

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