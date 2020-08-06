Во Франции и Италии вспыхнули масштабные лесные пожары: видео

К тушению пожаров задействовали спецтехнику и авиацию. Фото: Reuters

Во Франции и Италии вспыхнули лесные пожары.

Так, на юге Франции эвакуированы полторы сотни людей, когда огонь приблизился к их домам. Об этом сообщает ТСН.

Сейчас для ликвидации пламени работают 1200 пожарных. В то же время, задействовали спецтехнику и авиацию.

Леса также горят в центральной Италии.

Там, огонь уже уничтожил 500 гектаров насаждений и вплотную приблизился к городу Л'Аквила.

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"Жители ночью выходят на улицы, потому что боятся сгореть заживо в собственных домах. Но спасатели успокаивают - пока им удается держать ситуацию под контролем, тем более что дни синоптики обещают дожди", - говорится в сообщении.

В американском штате Калифорния возникли серьезные лесные пожары, которые распространились более чем на 4,8 га. В результате местные власти эвакуировали 7,8 тысячи человек.