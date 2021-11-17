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Внутри и за пределами ФРГ критикуют Меркель за разговор с нелегитимным Лукашенко

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Внутри и за пределами ФРГ критикуют Меркель за разговор с нелегитимным Лукашенко
Мигранты на польско-белоруской границе / Reuters

Внутри Германии, а также в Эстонии и Польше критикуют и.о. канцлера ФРГ Ангелу Меркель за телефонный разговор с самопровозглашённым белорусским президентом Александром Лукашенко.

Критики говорят, что этот разговор стал фактически признанием легитимности Лукашенко, чего добивался диктатор. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Так депутат фракции "Зеленых" в немецком парламенте и член комитета Бундестага по международным делам Омид Нурипур назвал переговоры Меркель "ужасным сигналом". Он отметил, что ЕС не признает Лукашенко президентом Беларуси, однако Меркель, проведя разговор, фактически сделала это признание.

С критикой беседы также выступил председатель Комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон. По его словам, Меркель "тем самым признала Лукашенко легитимным президентом" Беларуси.

"Это серьезное разочарование, потому что мы заняли общую позицию, что не признаем Лукашенко главой Беларуси. Контакт Меркель создает странное впечатление. Кроме того, она сделала это в обход Польши, а это бы очень понравилось Путину", - сказал Михкельсон.

Варшава раскритиковала усилия Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в этой ситуацией. Польшу нужно было заранее проинформировать о переговорах Меркель с Лукашенко и Макрона с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

"Сам факт разговора с Лукашенко вызывает удивление, поскольку в некотором смысле легитимизирует того, кого ЕС не признает президентом. Я понимаю ситуацию, но считаю, что это не очень хороший шаг", - сказал Мюллер.

Меркель провела телефонный разговор с Лукашенко в понедельник, 15 ноября. Как сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, они обсудили ситуацию на границе Беларуси с Польшей, в частности необходимость гуманитарной помощи находящимся там мигрантам. Зайберт сказал, что Меркель и Лукашенко договорились продолжить обсуждение этих вопросов.

Зайберт отметил, что позиция Брюсселя и Берлина в этой ситуации, включая санкции против Минска и звонок, совпадают. Меркель "согласовала звонок с Еврокомиссией и предварительно уведомила важных партнеров в регионе", указал представитель правительства.

"Уверяю вас, что если канцлер делает подобные звонки, она, разумеется, представляет в них известные европейские позиции", - сказал Зайберт.

Это был первый телефонный разговор лидера одной из европейских стран с Лукашенко после сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. ЕС не признает Лукашенко победителем этих выборов и соответственно главой Беларуси.

Ситуация на восточной внешней границе ЕС резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли тысячи мигрантов, намеревающихся перебраться в Евросоюз. На польско-белорусской границе застряли тысячи людей, которые ночуют в холоде во временных лагерях. В последние дни группы мигрантов неоднократно пытались прорваться через ограждения в Польшу.

Белорусский режим планирует отправить обратно мигрантов из Ирака. Эвакуационный рейс назначен на 18 ноября, сообщил Минтранс Беларуси. Рейс будет выполнять компания Iraqi Airways.

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