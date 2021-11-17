В Минске заявили, что мигрантов завтра вывезут домой

Мигрантов планируют вывезти в Ирак. Фото: Reuters

Белорусский режим планирует отправить обратно мигрантов из Ирака.

Эвакуационный рейс был назначен на 18 ноября, сообщил минтранс Беларуси.

Рейс будет выполнять компания Iraqi Airways.

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Иракское посольство сообщило, что около 200 иракцев изъявили желание вернуться.

В Беларусь большинство эмигрантов прибыло из Иракского Курдистана. Есть люди из Сирии и Йемена. Белорусские войска заставляют их штурмовать границы Литвы и Польши и запрещают возвращаться.

Около 2 тыс. человек проживают в палаточном городке вблизи пограничного перехода Брузги в Белоруссии. Ночь на КПП Брузги-Кузьница прошла спокойно. Часть людей ночью поселили в помещение с белорусской стороны, сообщили польские пограничники.