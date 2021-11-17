В Минске заявили, что мигрантов завтра вывезут домой

Белорусский режим планирует отправить обратно мигрантов из Ирака.
Эвакуационный рейс был назначен на 18 ноября, сообщил минтранс Беларуси.
Рейс будет выполнять компания Iraqi Airways.
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Иракское посольство сообщило, что около 200 иракцев изъявили желание вернуться.
В Беларусь большинство эмигрантов прибыло из Иракского Курдистана. Есть люди из Сирии и Йемена. Белорусские войска заставляют их штурмовать границы Литвы и Польши и запрещают возвращаться.
Около 2 тыс. человек проживают в палаточном городке вблизи пограничного перехода Брузги в Белоруссии. Ночь на КПП Брузги-Кузьница прошла спокойно. Часть людей ночью поселили в помещение с белорусской стороны, сообщили польские пограничники.
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