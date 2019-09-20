Вместо шамана выгонять Путина собираются его сторонники

Сторонники Габышева продолжат его путь, чтобы изгнать Путина. Фото: religionpravda.com.ua

Маршрут якутского шамана Александра Габышева решили продолжить его спутники.

Тот несколько месяцев назад заявил, что пойдет пешком в Москву, чтобы "выгнать Путина из Кремля", сообщает "Радіо Свобода".

Шаман прошел по территории Забайкальского края и Бурятии. 19 сентября его задержали полицейские. В МВД России говорят, что шамана отправят обратно в Якутск.

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Сторонники шамана, которие присоединились к нему в дороге, перебрались с территории Бурятии в Иркутскую область. Они заявляют, что 20 сентября планируют продолжить путь Габышева.

О исчезновении шамана рассказали в соцсетях в ночь на 19 сентября. Следственный комитет России и МВД региона долго не комментировали задержание шамана, но потом подтвердили. Правоохранители говорят, что шамана подозревают в преступлении на территории Якутии, но о чем идет речь не уточняется.

Александр Габышев в марте начал свой поход с дальневосточного Якутска в Москву, чтобы "выгнать" Путина из Кремля в 2021 году. Он называл президента России "порождением темных сил", с которым под силу справиться только шаману. Видео с проповедями шамана набрали более миллиона просмотров. Митинги с участием Габышева в Забайкалье и Бурятии собрали по несколько сотен человек.

Байкальские шаманы из организации "Хухэ Мунх Тенгер" - "Вечно синее небо" провели ритуал, во время которого сожгли пять верблюдов. Видео жертвоприношения появилось на ютубе, прокуратура Ангарска начала проверку.