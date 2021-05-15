Власти Индии признали факт сброса в реку Ганг умерших от Covid-19

Тела были обнаружены в священной для местных жителей реке Ганг и ее притоках. Фото: Reuters

Власти Индии признала факт сброса в реку Ганг тел умерших от коронавируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо правительства одного из индийских штатов.

"Администрация информацию о том, что тела тех, кто болел COVID-19 или любую другую болезнь, выбрасывают в реки, а не утилизируют по принадлежащим ритуалами", - заявил чиновник Манодж Кумар Сингх в письме от 14 мая руководителям районов.

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Тела были обнаружены в священной для местных жителей реке Ганг и ее притоках.

По словам Сингху, такая тенденция может быть вызвана нехваткой средств у людей на приобретение материалов для кремации.

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