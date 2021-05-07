Зеленский пообещал Индии помощь

Украина предоставит Индии гуманитарную помощь. Фото: АП

Украина направит в Индию гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом.

"Знаю, что правительство рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии", - заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с основателем и владельцем компании Serum Institute of India Сайрусом Пунавалой.

Пунавала отметил, что Индия уже поставила Украине 500 тыс. доз вакцины CoviShield. Эта вакцина была первой, которую получила Украина для проведения прививок.

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Он заверил, что Украина будет среди приоритетных стран, которые получат законтрактованную вакцину, только индийское правительство восстановит ее экспорт.

Власти индийской столицы Дели строит импровизированные погребальные костры в парках, потому что в городе не хватает мест для кремации.