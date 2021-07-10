Власти Гаити требуют от США ввести войска

Убийство президента Гаити: власть требует ввести войска. Фото: Reuters

Правительство Гаити требует от Соединенных Штатов направить войска для защиты ключевых точек инфраструктуры государства после того, как президент погиб от рук группы наемников.

Официальные лица Гаити заявили, что пригласили военную поддержку армии США для защиты порта, аэропорта, бензозаправочных станций и другой ключевой инфраструктуры, заявил министр правительства Гаити Матиас Пьер, сообщает The Guardian.

В Государственном департаменте заявили, что не могут подтвердить существование такого запроса, однако Белый дом заявил отдельно, что США отправят на Гаити сотрудников федеральных правоохранительных органов.

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В Гаити нет своих вооруженных сил, как таковых - они были расформированы после интервенции иностранных государств в 1994 году. В стране есть вооруженная Национальная полиция, береговая охрана, с 2017 года страна начала восстанавливать вооруженные силы, куда предполагалось набрать около 500 человек. Президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми, которые напали на его резиденцию в районе Пелерин в Порт-о-Пренсе. Его жена была доставлена ​​в больницу с огнестрельными ранениями, вскоре и она умерла.