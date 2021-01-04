Виртуальный парад - как пройдет инаугурация президента

Байдена будет сопровождать в Белый дом президентский эскорт из военных всех родов войск. Фото: pixabay.com

Традиционный парад на церемонии инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена пройдет виртуально.

Такое решение приняли в связи с пандемией коронавируса.

Транслировать парад будут на телевидении 20 января, сообщает CNN.

Отмечается, что во время инаугурации будут выступать поэты, музыканты, танцевальные труппы и тому подобное. По словам организаторов, участники парада будут придерживаться карантинных ограничений.

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После того, как президент принесет присягу в Капитолии, его будет сопровождать в Белый дом президентский эскорт из военных всех родов войск.

3 ноября 2020 года состоялись президентские выборы в США. Победителем, по подсчету голосов, стал Джо Байден. Однако бывший президент Дональд Трамп до сих пор не признал своего поражения.