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суббота, 05 сентября 2020 15:51

Вино из мышат и духи из Советского Союза - открыли выставку отвратительного алкоголя

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Вино из мышат и духи из Советского Союза - открыли выставку отвратительного алкоголя
В Швеции открыли выставку отвратительного алкоголя. Фото: АР

В шведском городе Мальме открыли выставку странных алкогольных напитков в Музее отвратительной пищи.

Большинство напитков возникли из-за того, что у людей не было привычного алкоголя, а напиться очень хотелось, пишет Associated Press.На выставке есть пиво, которое продавали в белках, а также вино из мышат, которое пьют в Китае и Корее, давньокорейський напиток, изготовленный из риса и детского кала, забродивший. Еще пиво из кукурузной муки с Перу (чича де муко-), джин с Уганды, изготовленный из испорченных бананов, а еще вино с перезревшего апельсина, который забродивший в воде из тюремного туалета.

Освежающим называют исландское пиво, изготовленное из яичка кита, которое закоптили в помете овечек.

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Отдельно здесь собраны духи и лаки, которые употребляли люди, когда власть закрывала алкогольные магазины в Советском Союзе.

Выставка продлится с 5 сентября и в течение трех месяцев.

Музей открыли в 2018 году. У входа в музей есть табличка - на ней указывают, сколько человек в день обблевались во время экскурсии. В музее представлены 80 самых отвратительных продуктов. Посетители смогут понюхать и попробовать некоторые блюда. Экспозиции создали, чтобы разрушить представлением о том, что съедобно, а что нет

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