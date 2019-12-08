Вице-президент США не хочет раскрывать разговор с Зеленским

Вице-президент США Майк Пэнс. Фото: REUTERS

Вице-президент США Майк Пенс отказался раскрывать содержание своего разговора с Владимиром Зеленским, который состоялся 18 сентября. Запрос поступил от главы разведки Палаты представителей Адама Шиффа.

"Поскольку Адам Шифф продолжает действовать скрытно, канцелярия вице-президента даже не знает, что именно он хочет рассекретить. Это просто еще одно доказательство того, что этот дрянной комитет проводит фиктивное расследование", - заявила пресс-секретарь Пенса Кэти Уолдман.

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Разговором украинского гаранта и американского чиновника заинтересовались после дачи показаний помощницы вице-президента Дженнифер Уильямс. Дополнительные показания могли бы помочь Конгрессу найти больше доказательств неправомерных действий руководства страны, важные в процессе импичмента.

Ранее Пенс заявлял, что у него нет никаких возражений относительно обнародования дополнительных подробностей его телефонного разговора с Зеленским.

Недавно личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что имеет доказательства причастности бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в коррупции в Украине.