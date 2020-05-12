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вторник, 12 мая 2020 12:36

"Входим в новую фазу пандемии" Меркель рассказала о том, что останется после карантина

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&quot;Входим в новую фазу пандемии&quot; Меркель рассказала о том, что останется после карантина
Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась, что страна вступает в новую фазу пандемии. По данным на утро 12 мая, в Германии заболели Covid-19 172 576 человек, выздоровели 145 617. Фото: Reuters

Хотя Германия вступает в "новую фазу пандемии", то есть ослабляет режим карантина, Ангела Меркель высказалась о том, что всё-таки останется важным после грядущих ослаблений введённого из-за коронавируса карантина.

6 мая германское правительство согласовало правила для второго этапа снятия карантинных ограничений, введенных в марте. Например, мера соблюдения дистанции продлевается до 5 июня. Однако и здесь не без плюсов: в ближайшее время разрешат встречаться родственникам, проживающим отдельно друг от друга, чего нельзя было сделать ранее, пишет DW.

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Подвела итог процессу частичного снятия карантинных мер Ангела Меркель. Она считает, что Германия вступает в новую фазу пандемии. Но послабления не должны стать причиной повторного распространения вируса. И определенные практики, усвоенные гражданами на карантине, будут востребованы еще долго. Соблюдение дистанции, мытье рук, избегание столпотворений - всё это с нами останется.

"Наряду с ослаблением, важным является и поведение граждан: что люди будут придерживаться основных предписаний, соблюдать дистанцию, прикрывать рот и нос в знак уважения к другим людям. Это очень важно", - подчеркнула она.

Пользователи соцсетей смеются со слов Владимира Путина о победе над коронавирусом. Но, как оказалось, "новый мем" о печенегах не такой уж и новый и используется президентом РФ далеко не впервые.

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