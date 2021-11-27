Ветер, дожди и снегопады: на Великобританию обрушился смертельный шторм

Шторм "Арвен" с ветром до 160 км/ч, дождем и снегом обрушился на Великобританию.
По меньшей мере два человека погибли. Десятки тысяч остались без электричества, сообщает REUTERS.
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В городе Антрим в Северной Ирландии погиб директор школы, на машину которого упало дерево. Еще один мужчина погиб из-за падения на него дерева в английском городе Камбрия, пишет Sky News.
Основной удар стихии пришелся на Шотландию, где более 100 тыс. человек остались без света. Также перебои с электричеством в Англии и Северной Ирландии.
Около 120 грузовиков застряли в снегу на трассе на севере Англии.
В Канаде в результате масштабных паводков в провинции Британская Колумбия погибли четыре человека.
Синоптики прогнозируют больше дождей. Из-за сильного циклона может выпасть еще 100 мм осадков, что составляет среднемесячную норму.
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