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суббота, 27 ноября 2021 19:02

Ветер, дожди и снегопады: на Великобританию обрушился смертельный шторм
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Шторм "Арвен" с ветром до 160 км/ч, дождем и снегом обрушился на Великобританию.

По меньшей мере два человека погибли. Десятки тысяч остались без электричества, сообщает REUTERS.

В Великобритании бушует шторм с дождями и снегопадами. Есть погибшие
Фото: REUTERS
В Великобритании бушует шторм с дождями и снегопадами. Есть погибшие
В Великобритании бушует шторм с дождями и снегопадами. Есть погибшие
В Великобритании бушует шторм с дождями и снегопадами. Есть погибшие
В Великобритании бушует шторм с дождями и снегопадами. Есть погибшие

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В городе Антрим в Северной Ирландии погиб директор школы, на машину которого упало дерево. Еще один мужчина погиб из-за падения на него дерева в английском городе Камбрия, пишет Sky News.

Основной удар стихии пришелся на Шотландию, где более 100 тыс. человек остались без света. Также перебои с электричеством в Англии и Северной Ирландии.

Около 120 грузовиков застряли в снегу на трассе на севере Англии.

В Канаде в результате масштабных паводков в провинции Британская Колумбия погибли четыре человека.

Синоптики прогнозируют больше дождей. Из-за сильного циклона может выпасть еще 100 мм осадков, что составляет среднемесячную норму.

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