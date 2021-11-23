Смертельные наводнения: на Канаду вновь движется мощный циклон

В Канаде в результате масштабных паводков в провинции Британская Колумбия погибли четыре человека.

В то же время синоптики прогнозируют больше дождей, пишет Reuters. Из-за сильного циклона может выпасть еще 100 мм осадков, что составляет среднемесячную норму.

На прошлой неделе такое же количество дождя выпало в канадской провинции за два дня. Из-за непогоды объявили чрезвычайное положение, затопило инфраструктуру. Тысячи жителей покинули свои дома.

Фото: Reuters

Ванкувер фактически остался отрезанным от Канады. Крупнейший порт страны объявил, что через залитое железнодорожное полотно остановили движение поездов. Это повлияло на поставки зерна, и угля. Также перекрыли нефтепровод TransMountain, который транспортирует 300 тыс. баррелей нефти в сутки.

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Мощный шторм также оставил без света более 50 тыс. человек в США в штате Вашингтон. Сильные дожди вызвали оползни и наводнения, спровоцировав закрытие главной автомагистрали у границы США с Канадой. Губернатор Вашингтона Джей Инсли объявил чрезвычайное положение в 14 округах и заявил, что спасатели при поддержке Национальной гвардии будут координировать ситуацию.