Смертельные наводнения: на Канаду вновь движется мощный циклон

В Канаде в результате масштабных паводков в провинции Британская Колумбия погибли четыре человека.
В то же время синоптики прогнозируют больше дождей, пишет Reuters. Из-за сильного циклона может выпасть еще 100 мм осадков, что составляет среднемесячную норму.
На прошлой неделе такое же количество дождя выпало в канадской провинции за два дня. Из-за непогоды объявили чрезвычайное положение, затопило инфраструктуру. Тысячи жителей покинули свои дома.
Ванкувер фактически остался отрезанным от Канады. Крупнейший порт страны объявил, что через залитое железнодорожное полотно остановили движение поездов. Это повлияло на поставки зерна, и угля. Также перекрыли нефтепровод TransMountain, который транспортирует 300 тыс. баррелей нефти в сутки.
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Мощный шторм также оставил без света более 50 тыс. человек в США в штате Вашингтон. Сильные дожди вызвали оползни и наводнения, спровоцировав закрытие главной автомагистрали у границы США с Канадой. Губернатор Вашингтона Джей Инсли объявил чрезвычайное положение в 14 округах и заявил, что спасатели при поддержке Национальной гвардии будут координировать ситуацию.
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