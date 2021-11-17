Канада и США страдают от наводнений: сообщили о первых жертвах

В Канаде в результате масштабных паводков в провинции Британская Колумбия погиб по меньшей мере один человек. Еще двое – пропали без вести.

Мощный шторм также оставил без света более 50 тыс. человек в США в штате Вашингтон, пишет The Guardian.

"Ночь на понедельник почти трем сотням людей в Британской Колумбии пришлось провести в автомобилях на шоссе, заблокированном двойным сдвигом грунта. К их спасению привлекли военный вертолет. Королевская канадская конная полиция подтвердила во вторник, что во время обыска места оползня на трассе 99 нашли тело женщины", – сообщила сержант канадской полиции Джанель Шойхет.

Фото: Reuters

Сильные дожди вызвали оползни и наводнения, спровоцировав закрытие главной автомагистрали у границы США с Канадой. Губернатор Вашингтона Джей Инсли объявил чрезвычайное положение в 14 округах и заявил, что спасатели при поддержке Национальной гвардии будут координировать ситуацию.

"К северу от Беллингема один человек считается пропавшим без вести после того, как видели, что он в потоках воды цеплялся за дерево", - добавил он.

Ванкувер фактически остался отрезанным от Канады. Крупнейший порт страны 16 ноября объявил, что через залитое железнодорожное полотно остановили движение поездов. Это может повлиять на поставки зерна, угля и поташа. Также перекрыли нефтепровод TransMountain, который транспортирует 300 тыс. баррелей нефти в сутки. Из-за непогоды эвакуировали всех жителей городка Мерит, где наводнение остановило работу водоочистной станции.

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Китайскую провинцию Шаньси накрыло крупнейшее за последние 40 лет наводнение. Сильные дожди вызвали оползень, в результате которого погибли четверо полицейских. Стихия полностью уничтожила сельскохозяйственные угодья местных жителей и урожай. Эвакуировали более 120 тыс. местного населения. Это позволило избежать жертв.