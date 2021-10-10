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воскресенье, 10 октября 2021 18:47

Китай накрыло крупнейшее за последние 40 лет наводнение: эвакуировали 120 тыс. человек
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Китайскую провинцию Шаньси накрыло крупнейшее за последние 40 лет наводнение. Сильные дожди вызвали оползень, в результате которого погибли четверо полицейских.

Стихия полностью уничтожила сельскохозяйственные угодья местных жителей и урожай, пишет местное издание Lfeng news. Эвакуировали более 120 тыс. местного населения. Это позволило избежать жертв.

"Наводнение повредило 27 местных угольных шахт, которые сейчас временно закрыли. Это чревато нехваткой угля. За последние несколько дней мобилизовали 900 спасательных команд и более 100 крупногабаритных машин и оборудования", - говорится в сообщении.

Фото: news.ifeng.com

Непрекращающиеся дожди в этом году связаны с аномальной погодой по всему Китаю. На ее формирование влияют тайфуны, увеличивающие температуру на поверхности океана. Воздушный поток на уровне моря становится влажным и увеличивает количество дождевой воды.

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В Греции северные районы острова Эвбея, который летом стал одним из эпицентров масштабных лесных пожаров, подверглись подтоплениям. После сильных ливней в нескольких городах произошли оползни. От повышения уровня воды недалеко от побережья пострадал ряд поселков. Дороги местами превратились в реки и стали непроездными.

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10
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