Вертолет с "вагнеровцами" упал в Африке

Одна из двух рыбацких лодок в поисках наемников ЧВК "Вагнера", упавшего в реке Убанги / Corbeaunews

В понедельник, 22 ноября, военный вертолет российских наемников из ЧВК Вагнера потерпел крушение в столице Центральноафриканской Республике. Два члена экипажа получили серьезные травмы.

Экипаж заметил проблемы с машиной через 1 мин. после взлета и выпрыгнул, а вертолет упал в реку. Об этом пишет издания Corbeaunews.

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Стараясь не упасть на здания, пилот направил вертолет в сторону реки Убанги. По другой версии, причиной крушения стали плохие погодные условия. Членов экипажа спасли местные на лодках, которые вывезли их на сушу.

Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала отчет по "сливу" спецоперации с задержанием Украиной боевиков ЧВК Вагнера. Операция имела название "Авеню".