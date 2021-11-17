Дело "вагнеровцев": Bellingcat опубликовали первую часть расследования

29 июля 2020 возле Минска задержали 33 члена частной военной компании "Вагнера". Украина заявила, что 28 из них – причастны к военным преступлениям на Донбассе. Фото: rossaprimavera.ru

Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала отчет по "сливу" спецоперации с задержанием Украиной боевиков российского ЧВК "Вагнер".

Боевиков ЧВК "задержали" в Беларуси еще до того, как их должны были перехватить в украинском небе. Отсрочку спецоперации запросили из Офиса президента Украины. Потому что, мол, Владимир Зеленский договорился о прекращении огня на Донбассе, говорится в материалах, говорится в материалах.

Отмечается, что в течение года журналисты Bellingcat с участием издания The Insider расследовали обстоятельства уникальной операции спецслужб Украины, во время которой работавшим под видом охранной компании при "Роснефти" разведчикам удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнер", причастных к военным преступлениям в Украине.

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Журналисты установили, что акцию провела Служба военной разведки Украины ГУР МОУ при поддержке СБУ.

"Эта спецоперация, не имеющая аналогов по своей сложности и масштабу, должна была завершиться принудительным приземлением самолета с несколькими десятками боевиков на территории Украины, однако в последний момент, когда "вагнеровцы" уже направлялись в минский аэропорт, операция была "перенесена" после встречи разведчиков с политическим руководством, закончившееся арестом наемников силами белорусского КГБ", - пишут журналисты.

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Сначала собирались выманить из России четырех-пять человек на территорию Венгрии под предлогом, что для работы в новой ЧВК нужно пройти подготовку в специальном тренировочном лагере. Некоторые боевики прошли подготовку именно там. В Венгрии их бы задержали, экстрадировали в Украину и судили.

План операции показали политическому руководству Украины, в том числе президенту Владимиру Зеленскому в июне 2020 года. Операция была одобрена в начале июля 2020 года. Но решение отложить операцию в конце июля привело к ее эффектному провалу, отмечают журналисты. Наемников задержали в Белоруссии.

Украинские спецслужбы пытались поймать по меньшей мере 33 боевика, которые, по мнению властей, совершили серьезные преступления, воюя на стороне поддерживаемых Россией военных формирований на Донбассе.

Во время транзита над воздушным пространством Украины на пути к вымышленному южноамериканскому пункту назначения самолет, перевозивший наемников, был вынужден приземлиться из-за фиктивной угрозы взрыва. Если бы все прошло по плану, наемники бы арестовали после приземления самолета, говорится в расследовании.

В течение нескольких месяцев наемники проходили проверку в поддельной ЧВК, созданной украинскими спецслужбами, в процессе которой было обнаружено множество информации о преступлениях, которые они могли совершить на Донбассе.

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Для приманки наемников ГУР Минобороны Украины тайно задействовало настоящую неиспользуемую ЧВК из Санкт-Петербурга, зарегистрировав похожий домен и клонировав веб-сайт.

С кандидатами проводил собеседование оперативник украинской секретной службы с позывным "Сергей Петрович". Но на ранних этапах набора было слишком много наемников, не имевших прямого интереса для Украины.

Было принято решение использовать некоторых из наиболее перспективных кандидатов в качестве доверенных лиц для привлечения более конкретных интересующих кандидатов.

Так, Артем Миляев, заместитель командира штурмовой бригады боевиков ДНР, привлек к проекту более релевантных наемников. Боевики посылали резюме, в которых содержались прямые признания и подробности того, как развивалась гибридная война России против Украины. Что это было прямое развертывание регулярных подразделений русской армии. А правительство России оказывало поддержку и руководило операциями якобы ЧВК "Вагнер".

После выбора целей был разработан план захвата тех, кто представлял наибольший интерес. Наемники должны были уехать из России в Беларусь, где сесть на самолет, направлявшийся в Стамбул для первого этапа "путешествия" в Венесуэлу.

Для вылета был выбран Минск, потому что из-за коронавируса рейсы из России были недоступны.

Полет из Минска должен был проходить через воздушное пространство Украины примерно на 28 минуте. За это время поступил бы сигнал об угрозе взрыва, который заставил бы самолет приземлиться в Украине. Но когда наемники направлялись в Минск, в Киеве в последнюю минуту изменили план.

Василий Бурба, тогдашний директор ГУР МОУ рассказал Bellingcat, что отсрочку пригласил Офис президента Украины.

Как причина была отмечена, что президент Владимир Зеленский только что достиг соглашения с Россией и поддерживающими Россию боевиками о прекращении огня на Донбассе.

Была согласована небольшая отсрочка, чтобы прекращение огня вступило в силу, говорится в расследовании. Но это означало, что наемникам придется ждать в Минске, прежде чем операция сможет продолжиться.

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Прибытие группы русских наемников в Беларусь вызвало удивление. В следующем месяце должны были состояться выборы, и ситуация была напряженной.

Тогдашний президент Беларуси Александр Лукашенко опасался заговоров с целью его устранения извне и изнутри.

Утром 29 июля белорусский спецназ ворвался в гостиницу, где жили наемники. Всех арестовали и обвинили в сговоре с целью свержения правительства и организации массовых беспорядков с участием оппозиционных деятелей.

На этом украинская операция завершилась.

29 июля 2020 года году возле Минска задержали 33 члена частной военной компании "Вагнера". Украина заявила, что 28 из них – причастны к военным преступлениям на Донбассе. Офис генпрокурора направил в Беларусь официальный запрос об экстрадиционном аресте "вагнеровцев". Ответа не получили. 14 августа Белоруссия отдала их России. В Офисе президента восприняли это "с досадой". Позже российский президент Владимир Путин назвал размещение "вагнеровцев" в Беларуси "спецоперацией США". Накануне глава парламентской временной следственной комиссии "слуга" Марьяна Безугла объявила промежуточный вывод ВСК. В нем говорится, что президент Владимир Зеленский не отменял сделку по задержанию "вагнеровцев". Документы об их задержании якобы начали готовить только после задержания в Беларуси. Хотя два года уже собирали информацию о частных военных компаниях. Также Безугла заверила, что и у главы Офиса президента Андрея Ермака нет полномочий отдать приказ об отмене операции. Главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов одним из первых сообщил, что украинские спецслужбы более года готовили операцию по задержанию "вагнеровцев". Для этого их выманивали в Беларусь. В СБУ и Главном управлении разведки опровергли свою причастность к подготовке этой спецоперации.