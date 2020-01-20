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понедельник, 20 января 2020 19:47

Верховный суд Ирана призвал срочно выплатить компенсации погибшим в авиакатастрофе

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Верховный суд Ирана призвал срочно выплатить компенсации погибшим в авиакатастрофе
Эбрахим Раисе призвал иранские власти срочно выполнить свои обязательства. Фото: vocaleurope.eu

Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раисе призвал иранские власти срочно выполнить свои обязательства по компенсации семьям жертв катастрофы самолета МАУ под Тегераном.

"Немедленно выплатить компенсации родственникам погибших в результате авиакатастрофы украинского лайнера", - процитировал его слова иранское агентство Tasnim.

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Раисе сообщил о том, что представители судебной власти Ирана связались по телефону с семьями всех иранцев, погибших в катастрофе самолета

В терминале аэропорта Борисполь прощаются с экипажем и пассажирами рейса Тегеран-Киев. В самолет Boeing 737 попала иранская ракета 8 января. Тела погибших привезли около 11:00. Их встречали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент компании МАУ Евгений Дыхне. Под грустную музыку солдаты в парадной форме несли закрытые гробы от самолета к машинам. Они были укутаны в флаг Украины. Далее их перевозили в терминал В. Первым вынесли гроб с Владимиром Гапоненко, командиром экипажа.

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