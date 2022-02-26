Венгрия выступила за отключение России от SWIFT

Венгрия поддерживает санкции против России. Фото: pixabay

В Венгрии опровергли фейк о якобы ее отказе от блокирования банковской системы SWIFT для России.

В частности, страна не отказывается от других санкций, сообщают в посольстве Венгрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Флот Путина объявил о "контртеррористической операции" в украинских водах

"Мы никогда не выступали против ни одного из предложений по санкциям, мы не блокировали и не блокируем ничего. Распространителям фейковых новостей, независимо от их национальности, пусть будет стыдно", — говорится в сообщении.

Венгрия также ведет переговоры с украинской и российской стороной о проведении переговоров в Будапеште.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "все, кто сейчас сомневается, надо ли отключать Россию должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках".