Венгрия отказалась от участия в Евровидении 2020: какая причина

Венгрия не будет участвовать в певческом конкурсе. Фото: newvz.ru

Венгрия отказалась от участия в Евровидение-2020 в Нидерландах за "чрезмерную гомосексуальность".

Официально государство не называла причин отказа, и в последние недели на провластных каналах все больше обострялась гомофобная риторика, сообщает The Guardian со ссылкой на инсайдеров.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запустил так называемую инициативу "семья прежде всего". Хочет популяризировать ценности традиционной семьи и исправить демографическую статистику. Ранее Виктор Орбан заявил, что усыновление детей представителями ЛГБТ-сообщества должно приравниваться к педофилии.

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Не менее острые заявления звучали и в провластных каналах. В одном из прямых эфиров MTVA комментаторы назвали Евровидение "гомосексуальной флотилией" и добавили, что отказ от конкурса только пойдет на пользу Венгрии и психическому здоровью нации.

"Меня не удивило это. Все было в духе организационной культуры MTVA", - рассказал инсайдер.

Он добавил, что в последнее время венгерские каналы негативно освещают ЛГБТ-сообщество и их права. Единственным исключением была трансляция ежегодного Budapest Pride.

В то же время прессекретар правительства Золтан Ковач опроверг все предположения о причинах отказа от Евровидение-2020. И раскрыть мотивы такого решения откажись.

"Вместо того, чтобы участвовать в Евровидении в 2020 году, мы будем поддерживать ценную продукцию, созданную талантливыми венгерскими поп-музыкантами", - написал он в ответ журналистам.

Певица Maruv получила наибольшее количество баллов на финале нацотбора Евровидения. Но Национальная общественная телерадиокомпания Украины отменила ее дальнейшее участие в конкурсе из-за гастролей в России. Исполнительница должна была подписать договор с НСТУ. Некоторые его пункты артистка назвала "кабальными". В одном из них говорилось, что MARUV должна отказаться от концертов в стране-агрессоре России. И артистка согласилась на это. Однако после долгих переговоров с НСТУ согласия сторонам прийти не удалось. Поэтому MARUV была вынуждена отказаться от участия в "Евровидении-2019 НСТУ предложила поехать на конкурс сначала коллектива Freedom Jazz, занявший второе место по результатам голосования, и группе KAZKA, которая была на третьем месте. Обе группы отказали НСТУ. Коллектив Brunettes Shoot Blondes, занявший четвертое место, заявил, что не примет предложение НСТУ, если им предложат.