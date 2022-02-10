Венгрия не будет размещать на своей территории дополнительные войска НАТО

Венгрия не согласна размещать на своей территории дополнительные войска НАТО.
Об этом сказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто, передаёт Euronews.
Из-за скопления российских войск на территории Украины США направили дополнительные силы в Польшу и Румынию. Германия отправила дополнительные силы в Литву.
Сийярто сказал, что на венгерскую территорию дополнительные силы не прибудут.
"Нет, мы на это не согласились и не согласимся, потому что на территории нашей страны уже есть войска НАТО, это венгерские вооруженные силы. Они в надлежащей форме, чтобы обеспечить безопасность страны. Поэтому нам не нужны дополнительные войска на территории Венгрии", - заявил министр.
США, Европа и Москва должны продолжать переговоры, чтобы избежать "худшего сценария", сказал Сийярто. Он указал, что Центральная Европа окажется в самом большом проигрыше, если разразится вооруженный конфликт.
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Сийярто подытожил, что нынешний кризис безопасности возвращает воспоминания о холодной войне.
В случае нового вторжения России в Украину Евросоюз и Соединенные Штаты готовы "оперативно реализовать" всеобъемлющий пакет санкций против РФ. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.
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