Венгрия не будет размещать на своей территории дополнительные войска НАТО

Петер Сийярто выступил против новых войск на территории Венгрии. Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official

Венгрия не согласна размещать на своей территории дополнительные войска НАТО.

Об этом сказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто, передаёт Euronews.

Из-за скопления российских войск на территории Украины США направили дополнительные силы в Польшу и Румынию. Германия отправила дополнительные силы в Литву.

Сийярто сказал, что на венгерскую территорию дополнительные силы не прибудут.

"Нет, мы на это не согласились и не согласимся, потому что на территории нашей страны уже есть войска НАТО, это венгерские вооруженные силы. Они в надлежащей форме, чтобы обеспечить безопасность страны. Поэтому нам не нужны дополнительные войска на территории Венгрии", - заявил министр.

США, Европа и Москва должны продолжать переговоры, чтобы избежать "худшего сценария", сказал Сийярто. Он указал, что Центральная Европа окажется в самом большом проигрыше, если разразится вооруженный конфликт.

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Сийярто подытожил, что нынешний кризис безопасности возвращает воспоминания о холодной войне.

В случае нового вторжения России в Украину Евросоюз и Соединенные Штаты готовы "оперативно реализовать" всеобъемлющий пакет санкций против РФ. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.