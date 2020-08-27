Великобритания запустила первый поезд с ЛГБТ-работниками

В Британии запустили первый поезд, в экипаже которого будут работать только ЛГБТ-работники. Фото: Pink News

В Великобритании запустили первый поезд Pride, в экипаже которого будут работать только ЛГБТ-работники.

Прайд-поезд создала компания Avanti West Coas. Его дизайн выполнен в цветовой гамме флага радуги, а салон будет украшен тематическими плакатами со всей необходимой информацией о сообществе, - передает Pink News.

По словам менеджера радужного поезда Пола Остина, он гордится, что стал частью первого ЛГБТ-экипажа.

"Быть частью первого британского ЛГБТ экипажа является признаком тех шагов, которые мы делаем на пути к более всестороннего, разнообразного и равноправного общества. И я с гордостью принимаю участие в этом сегодня", - поделился впечатлениями Остин.

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Исполнительная директор Avanti West Coast Сара Копли также довольна, что причастна к работе над поездом, представляющий ЛГБТ-сообщество.

"Я так горжусь тем, что является частью бизнеса, где наши люди представляют сообщества, которым мы служим. Мы всегда прислушиваемся к ним и к клиентам, чтобы гарантировать актуальность нашей стратегии разнообразия ", - говорит Копли.

Британцы смогут принять участие в конкурсе на лучшее название для железнодорожного транспорта. Победителя выберут в октябре.

ЛГБТ (англ. LGBT) - акроним, возникший в английском языке для обозначения лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), бисексуалов (Bisexual) и трансгендеров (Transgender). Термин используется с 90-х годов XX века и является адаптацией аббревиатуры "ЛГБ", которая в период середины-конца 80-х годов стала заменять слово "ЛГБТ", по которому бытовало мнение, что слово не представляет всех, относящихся к сексуальным меньшинствам.Термин "ЛГБТ" призван подчеркнуть разнообразие "сексуальности и гендерной идентичности на основе культуры" и используется для обозначения гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных людей.