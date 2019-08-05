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Великобритания требует пересмотреть возвращения России в ПАСЕ

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Великобритания требует пересмотреть возвращения России в ПАСЕ
Реакция властей России на мирные демонстрации противоречит Конвенции о правах человека. Фото: Reuters

Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл предложил пересмотреть возвращение России в Ассамблею из-за массовых задержаний и избиений демонстрантов на протестах в Москве.

Соответствующее заявление депутата-консерватора изложил в своем Facebook постоянный представитель Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.

"Всего несколько недель назад ПАСЕ проголосовала, чтобы восстановить права Федерации, и уже понятно, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ПАСЕ. Я надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре. И нам нужно будет вернуться к нему, когда ПАСЕ соберется на свою финальную пленарную сессию в начале октября. Картины, которые мы наблюдали, являются недопустимыми и неслыханными", - подчеркнул он.

Европейские политики убеждены, что реакция властей России на мирные демонстрации противоречит Конвенции о правах человека.

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"Телевизионные сюжеты показывают, что методы, которые используются для "поддержания порядка" во время предвыборного этапа выборов в Московскую городскую думу, являются вовсе непропорциональны любой угрозе для общественного порядка. Жестокость, с которой мужчины используют дубинки, которые могут не быть обычными офицерами полиции, однозначно крайне недопустима в любом цивилизованном обществе. РФ нарушает Конвенцию о правах человека, и реакция на мирные демонстрации четко показывает, почему подавляющее большинство членов делегации парламента Великобритании продолжило сопротивляться восстановлению прав российской делегации. Поддержало сохранение санкций до того времени, пока Россия не начнет соблюдать положения Конвенции", - говорит Гейл.

Парламентская Ассамблея Совета Европы 26 июня вернула российскую делегацию без санкций. Поддержали резолюцию 116 депутатов, 52 проголосовали против и 15 - воздержались. ПАСЕ признала нарушение принципов организации со стороны России, но ограничилась призывом выполнить 5 требований. Украины касается одно - освободить 24 украинских моряка.

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