Великобритания и Канада не хотят возвращать Россию в G8

Джонсон и Трюдо обсудили возвращение России в G8. ФОТО: УНИАН

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо считают, что Россию не следует возвращать в состав "Большой семерки", пока Москва не прекратит агрессию против Украины.

Лидеры стран обменялись мнениями по ряду тем. В частности - по вопросам международной политики. Кроме ситуации в Украине, Джонсон и Трюдо обсудили ситуацию в Венесуэле, Гонконге и в Персидском заливе, пишет УНИАН.

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9 июня 2018 на саммите лидеров стран "Большой семерки" Дональд Трамп настаивал, что для мира было бы лучше, если бы России разрешили вернуться в состав группы стран "Большой семерки". Но президент Европейского совета Дональд Туск заявляет, что причины исключения России из G8 сохраняют свою актуальность.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп обсудят Украину во время саммита "Большой семерки".