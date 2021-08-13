Ведущий записал первый в мире подкаст

Обложка для подкаста Daily Source Code / Daily Source Code Podcast

13 августа 2004-го диктор и ведущий Адам Карри начал шоу Daily Source Code. Это была хроника его повседневной жизни, новостей и обсуждения. Впоследствии его вариант шоу станет известным как подкастинг и средство тестирования программного обеспечения вне лабораторных настроек. Название Daily Source Code выбрали в надежде, что это привлечет аудиторию, интересующуюся технологиями. Когда аудитория заинтересовалась форматом, разработчики создали другие проекты и усовершенствовали код, используемый для создания подкастов. Поскольку все больше людей узнавали, как легко создавать подкасты, быстро появилось сообщество первопроходцев.

Подкаст - аббревиатура от названия музыкального плеера от Apple iPod и слова "трансляция" на английском - broadcasting. Термин "подкастинг" впервые предложил изданию The Guardian обозреватель и журналист Бен Хаммерсли, который изобрел его в начале февраля 2004-го во время написания статьи. Несмотря на этимологию, доступ к аудиоконтенту можно получить на любой компьютер или плеер, который может воспроизводить медиафайлы.

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Подкаст - эпизодическая серия цифровых аудиофайлов, которые пользователь может загрузить на персональное устройство для прослушивания.

Серия подкастов обычно содержит одного или нескольких повторяющихся ведущих, участвующих в обсуждении определенной темы или текущего события. Обсуждение и содержание в подкасте могут меняться от тщательно прописанных до абсолютно импровизированных. Подкаст сочетает продуманное и художественное производство звуковой дорожки с обсуждением тематических проблем.

Многие серии подкастов содержат связанный сайт со ссылками и заметками шоу, биографиями гостей, стенограммами, дополнительными ресурсами, комментариями и даже форумом сообщества для обсуждения содержания.

Стоимость для потребителя невысока. Многие подкасты бесплатны. Некоторые имеют спонсоров с включением коммерческой рекламы. В иных случаях подкаст также может представить бизнес-продукты, иметь модели платной подписки или рекламы.

Поскольку содержание подкастов часто бесплатно и доступно, то его воспринимают как продукт, негативно влияющий на сохранение традиционных моделей дохода.