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Вакцинирование беременные передают антитела новорождённым

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Вакцинирование беременные передают антитела новорождённым
Новорождённый в Мехико. Исследования говорит, что вакцинирование матери передают иммунитет детям / Reuters

Согласно исследованию, опубликованному в "Американском журнале акушерства и гинекологии", беременные женщины, которым вводят мРНК-вакцины, передают детям высокие уровни антител.

Исследование одно из первых, в котором измеряли уровни антител в пуповинной крови, чтобы определить иммунитет детей от вакцин. Об этом пишет Bloomberg.

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Оно показало, что у 36 протестированных новорожденных были антитела против Covid-19 после вакцинации их матерей прививками от Pfizer или Moderna. Эти данные могут помочь побудить большее количество женщин пройти вакцинацию.

"Рекомендуем всем беременным пройти вакцинацию", - сказала акушер и соавтор исследования Эшли Роман.

Национальные институты здравоохранения начали исследование MOMI-VAX, чтобы измерить, как долго будут действовать антитела против Covid-19 у женщин, вакцинированных во время беременности. Те же исследователи будут также оценивать передачу индуцированных вакциной антител младенцам через плаценту и грудное молоко.

Немецкие органы здравоохранения планируют новые правила, согласно которым невакцинированные работники не будут получать компенсацию за потерю зарплаты, если из-за коронавируса их вынужденно поместят на карантин. Правила вступят в силу 11 октября, говорится в проекте документа правительства.

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