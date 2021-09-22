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Германия оставит невакцинированных работников без карантинных компенсаций

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Германия оставит невакцинированных работников без карантинных компенсаций
Люди выстраиваются в очередь, чтобы получить вакцину в ночь прививок под музыку, в центре вакцинации в Берлине, 9 августа 2021 года / REUTERS

Немецкие органы здравоохранения планируют новые правила, согласно которым невакцинированные работники не будут получать компенсацию за потерю зарплаты, если из-за коронавируса их вынужденно поместят на карантин.

Правила вступят в силу 11 октября, говорится в проекте документа правительства. Об этом пишет Reuters.

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Правила коснутся людей с положительным результатом теста на коронавирус и тех, кто возвращается из поездок в страны с "высоким риском" заболеть на Covid-19. Среди стран, Великобритания, Турция и некоторые части Франции. Невакцинированные путешественники из этих стран должны будут находиться на карантине не менее пяти дней. Те, кто вакцинирован, прошли тест или недавно выздоровел, нет.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан сказал, что эти правила не предназначены для давления на немцев с целью их вакцинации, а скорее это вопрос справедливости.

"Почему другие должны платить за того, кто решает не вакцинироваться?" - сказал он.

В Германии вакцинация не является обязательной, но власти принимают меры, которые делают отказ от прививки все более неудобным. Тесты на Covid-19, необходимы, например, для обеда в закрытых ресторанах, перестанут быть бесплатными с 11 октября. Кроме того, некоторые немецкие учреждения, такие как рестораны или спортивные стадионы, выбирают сами, допускать ли внутрь людей без вакцинации или тестов.

По официальным данным, в Германии вакцинировано 74% взрослых, по сравнению с 72,3% в целом по ЕС.

Во Франции и Греции правительства объявили о намерении введения обязательной вакцинации от коронавируса для медиков. Американская авиакомпания Delta объявила, что с 1 ноября будет взимать $200 с зарплат работников, которые не вакцинировались против коронавируса.

В Министерстве здравоохранения Украины придумали новые поощрения, чтоб украинцы иммунизировались от Covid-19. Отныне вакцинированные смогут получить скидки на поездки в такси Uklon.

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