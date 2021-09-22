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среда, 22 сентября 2021 13:42

Вакцинированные украинцы получат скидки на такси: подробности

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Вакцинированные украинцы получат скидки на такси: подробности
Инициатива скидок на поездки в такси будет действовать до 31 октября. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

В Министерстве здравоохранения придумали новые поощрения, чтоб украинцы иммунизировались от Covid-19.

Отныне вакцинированные смогут получить скидки на поездки в такси Uklon, сообщила пресс-служба Минздрава.

"Тем, кто сделает прививки по крайней мере первой дозой вакцины, Uklon дарит 50% на три поездки. Воспользоваться предложением можно во всех 27 городах, где присутствует сервис", - говорится в сообщении.

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Алгоритм получения скидки на поездку:

- скачать приложение Uklon и зарегистрироваться;
- отсканировать с плаката в центрах и пунктах вакцинации QR-код;
- авторизоваться в чат-боте Telegram.

После этого скидка автоматически начисляется в мобильном приложении. Вводить вручную промокод не требуется. Инициатива будет действовать до 31 октября.

Украинские школы могут выиграть компьютерную технику в национальном конкурсе. Условием для участия является вакцинация более 80% коллектива. Разыграют три суперприза: по 10 компьютеров, 10 гарнитур, 10 роутеров, 15 мини-призов - по одному роутеру и 10 гарнитур. Есть и 50 поощрительных призов - наборы из 15 защитных масок и экосумок.

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