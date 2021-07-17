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Вакцинация не помогла: глава Минздрава Великобритании заболел Covid-19

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Вакцинация не помогла: глава Минздрава Великобритании заболел Covid-19
Фото: Reuters

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид получил положительный результат теста на коронавирус, несмотря на то, что получил две прививки вакциной AstraZeneca. Об этом сообщает Sky News.

При этом Джавид отметил, что имеет "легкие" симптомы болезни.

"Сегодня утром получил положительный результат на COVID. Я жду результатов ПЦР, но, к счастью, мне сделали прививки, и симптомы легкие. Пожалуйста, не забудьте обратиться за вакциной, если вы еще этого не сделали", - написал Джавид в Twitter.

Симптомы у Джавида проявились всего через три дня после того, как он посетил дом престарелых на юге Лондона.

Британские СМИ также отмечают, что Джавид в пятницу встречался с премьер-министром Борисом Джонсоном. Джавид 17 марта получил первую прививку вакциной AstraZeneca, а 16 мая - вторую.

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В Украине начали заставлять работников вакцинироваться от Covid-19.

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